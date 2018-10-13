2018-10-13T12:16:20+03:00
Общество

Из-за непогоды на Южном Урале дорожников перевели в режим повышенной готовности

На очистку трасс выведены дополнительные бригады
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинской области усилена работа дорожных служб. Для устранения последствий снегопада на федеральных трассы направлено 12 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— Поверхность дорожного покрытия на участках трассы М-5 очищена и обработана противогололедной смесью. Проезд в настоящее время обеспечен в полном объеме, ограничений нет, — поясняют в ведомстве.

Несмотря на это, дорожники все же советуют водителям воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте — без сезонных шин. А при движении рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возникновении нештатной ситуации следует обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8(351) 266-65-63.

Согласно прогнозу, мокрый снег будет идти еще сутки. А температура воздуха в ночное время понизится до минус 2-4 градусов Цельсия.

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