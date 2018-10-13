2018-10-13T13:26:23+03:00
Происшествия

В Челябинске разыскиваю 16-летнюю невесту из Нижегородской области

Девушку могли увезти цыгане, чтобы выдать замуж
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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Жительница Урень Нижегородской области Регина Ангарова исчезла из дома 2 сентября. Студентка техникума села в неизвестный автомобиль марки ВАЗ, который увез ее в неизвестном направлении. Спустя несколько часов Регина позвонила родным и сказала: «Мама, не волнуйся. Я уехала выходить замуж. Мы уже подъезжаем к Челябинску». С тех пор ее местонахождение неизвестно.

По словам приемной мамы пропавшей, Регина общалась в социальных сетях с 14-летним парнем из Челябинска. По национальности он цыган. Женщина предполагает, что ее 16-летнюю дочь могли увезти родственники жениха.

— Следователи отрабатывают в том числе версию, что пропавшая студентка намеревалась выйти замуж по цыганским обычаям и может находиться в Челябинске или Самаре, — сообщают в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы длинные темно-русые, глаза карие. Была одета: черная юбка, длинная трикотажная кофта черного цвета, балетки коричневого цвета. Всех, кто знает, где находится Регина Ангарова, просят позвонить следователям: 8 920 069 59 87.

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