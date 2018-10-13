Массовое ДТП на мосту в Челябинске попало на видео
Массовая авария произошла утром 13 октября на мосту в Ленинский район. Очевидцы выкладывают в интернет видео происшествия. На кадрах видно, что на небольшом участке автодороги столкнулись порядка десяти автомобилей. Серьезных повреждений они не получили. Однако, на мосту образовался затор.
— Сначала произошло столкновение между двумя автомашинами. После чего участники дорожного движения стали маневрировать и совершили еще два ДТП, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Некоторые автомобили уехали с места аварии, не дождавшись инспекторов ГИБДД. В настоящее время устанавливается точное количество участников аварии.
Не исключено, что причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия — мокрый от снега асфальт и похолодание.
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Массовая авария на мосту .