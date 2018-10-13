Жителей Магнитогорска напугал взрыв на теплоэлектростанции
Сообщения об аварии в районе ТЭЦ появились в социальных сетях днем 13 октября. Люди пишут о том, что сначала слышали взрыв, который сменился оглушительным шумом.
«Гудело так, будто рядом взлетает реактивный самолет», — пишут в социальных сетях магнитогорцы.
По словам свидетелей ЧП, днем на территории ТЭЦ прорвало паровую трубу. Очевидцы утверждают, что участок автодороги на пересечении улиц Зеленцова и Профсоюзная в считанные секунды заволокло густым белым паром. Водителям приходилось проезжать этот перекресток, буквально, на ощупь.
Последствия происшествия попали на камеру автолюбителя. На кадрах видно, как огромное облако пара накрывает трамвай.
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Взрыв в Магнитогорске. В районе ТЭЦ бахнуло. Сильная струя бьёт.