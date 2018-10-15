В Челябинской области черный риелтор уже 10 лет дурит людей

СЕГОДНЯ 04:14 2018-10-15T04:14:10+03:00

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Жительница Миасса хотела снять квартиру и обратилась за помощью в агентство. Взамен трех тысяч рублей получила три адреса.

— Один из них оказался адресом детского сада! Второй вариант на звонки не отвечал. А по третьему типа уже сдали квартиру, — пожаловалась в группе «Инцидент Миасс» Дарья Королева.

Риелтор Ф. (пока мы не можем называть ее фамилию) обещала клиентке работать до положительного результата. Однако, получив деньги, передумала.

Дарья решила найти других жертв Ф., и их оказалось немало.

— Она и нас три года назад обманула. Обратились в полицию, и она вернула деньги, — написала Наталья Симакова.

Оказывается, Ф. обманывает миассцев уже 10 лет. С перерывом на тюремный срок за мошеничество. Однако, наказание на нее не повлияло.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ

* Не верьте словам, а внимательно изучите договор.

В договоре Ф. написано, что она берет деньги за предоставление информации. Три адреса, взятых с потолка, — тоже информация. Также указано, что в случае расторжения договора деньги не возвращаются.

* Проверьте данные юрлица на сайте nalog.ru.

У гражданки Ф. в шапке договора указан ОГРН несуществующей организации.

* Прежде чем обратиться к конкретному риелтору, читайте отзывы о нем в Интернете.

* Ну а если вас все же обманули, обращайтесь в полицию!

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