Челябинец предложил назвать аэропорт в честь баснописца Крылова

СЕГОДНЯ 04:13 2018-10-15T04:13:42+03:00

Памятник Крылову в Москве. А, может, он вовсе и не там родился, а Челябинске? Фото: Александр ГЛУЗ

И дело не только в говорящей фамилии

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Напомним, в стране решили переименовать крупные воздушные гавани в честь великих людей. Такая традиция существует во всем мире. Свой вариант может предложить любой.

Интересную идею подкинул челябинский историк Александр Фокин. Он предлагает назвать наш аэропорт не самым очевидным именем — в честь Крылова.

— Официально он родился в Москве. Но есть аргументы что настоящее место его рождения — это Троицк, где служил его отец. Крылов известен всем своими баснями. Многие его фразы стали крылатым. Его образ чудаковатого обжоры является воплощением любви к жизни. А еще его фамилия созвучна со словом «крыло». Так что, по моему мнению, для челябинского аэропорта окажется подходящим имя Ивана Андреевича Крылова.

Александр Фокин — молодой преподаватель истории в ЧелГУ. Три года назад он поднял шум в педагогическом сообществе своим провокационным заданием. После лекции о режиме Сталина Фокин предложил студентам написать донос.

Прием вариантов названий для аэропорта окончен. Баснописец Иван Крылов поборется с заслуженным архитектором Евгением Александровым, чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым, создателя «мирного» атома Игорем Курчатовым, олимпийской чемпионкой Еленой Елесиной и другими знаменитыми именами.

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