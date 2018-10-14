2018-10-14T08:56:07+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Челябинской области: «десятка» выскочила на рельсы прямо перед поездом

В машине было трое человек
Ирина КАРЕЛИНА
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Будьте особенно внимательны на ж/д переезде!Будьте особенно внимательны на ж/д переезде!Фото: Рамиль Галиев
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Сегодня,14 октября, в 6 часов утра на железнодорожном переезде станции Чебаркуль водитель «десятки» внезапно выехал на переезд прямо перед грузовым поездом. Рванул, не смотря на предупреждающую сигнализацию. Сбил шлагбаум и плиту устройства заграждения.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Легковушку отбросило на пути. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, водитель погиб, а двое пассажиров увезли в больницу.

Задержки в движении поездов нет.

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