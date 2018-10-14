Смертельное ДТП в Челябинской области: «десятка» выскочила на рельсы прямо перед поездом

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-14T08:56:07+03:00

Будьте особенно внимательны на ж/д переезде! Фото: Рамиль Галиев

В машине было трое человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня,14 октября, в 6 часов утра на железнодорожном переезде станции Чебаркуль водитель «десятки» внезапно выехал на переезд прямо перед грузовым поездом. Рванул, не смотря на предупреждающую сигнализацию. Сбил шлагбаум и плиту устройства заграждения.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Легковушку отбросило на пути. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, водитель погиб, а двое пассажиров увезли в больницу.

Задержки в движении поездов нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06