Убийственные экспонаты: челябинский музей выставил напоказ оружие

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-14T09:16:06+03:00

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Ружья, покрытые серебром и золотом, бархатные седла… Царская охота во все времена была уделом немногих избранных, приближенных к государеву двору.

В Челябинск из Кремлевских музеев привезли редкие экспонаты. Экскурсовод расскажет, с каким оружием охотились на медведя, в какие кафтаны для верховой езды была одета царская свита, для чего использовались на охоте кортики. А еще что такое натруска, лядунка, решма, науз и многое другое. Всем мужчинам от мала до велика, а впрочем и многим девушкам, будет интересно посмотреть на красивейшие ружья и штуцеры от лучших мастеров Оружейной палаты.

Выставка «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков» С 19 октября в Государственном историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100).

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