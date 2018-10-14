2018-10-14T09:16:06+03:00
Звезды

Убийственные экспонаты: челябинский музей выставил напоказ оружие

Выставка посвящена царской охоте
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: chelmuseum.ruФото: chelmuseum.ru
Изменить размер текста:

Ружья, покрытые серебром и золотом, бархатные седла… Царская охота во все времена была уделом немногих избранных, приближенных к государеву двору.

В Челябинск из Кремлевских музеев привезли редкие экспонаты. Экскурсовод расскажет, с каким оружием охотились на медведя, в какие кафтаны для верховой езды была одета царская свита, для чего использовались на охоте кортики. А еще что такое натруска, лядунка, решма, науз и многое другое. Всем мужчинам от мала до велика, а впрочем и многим девушкам, будет интересно посмотреть на красивейшие ружья и штуцеры от лучших мастеров Оружейной палаты.

Выставка «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков» С 19 октября в Государственном историческом музее Южного Урала (ул. Труда, 100).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юрий Дудь приехал в Челябинск для съемок новой серии своего шоу
Челябинцы собирают подписи против вырубки деревьев
В Челябинске обнаружена улица из мусора
В Челябинске мусоровоз сбил дерево
Вслед за крысами в Челябинск устремились совы
Смертельное ДТП в Челябинской области: «десятка» выскочила на рельсы прямо перед поездом
Жителей Магнитогорска напугал взрыв на теплоэлектростанции
Массовое ДТП на мосту в Челябинске попало на видео
На Южном Урале из психиатрической клиники сбежала пациентка
В Челябинске разыскиваю 16-летнюю невесту из Нижегородской области
Из-за непогоды на Южном Урале дорожников перевели в режим повышенной готовности
Южноуральцы обнаружили в лесу подвешенную на дереве собаку
Житель Челябинска погиб в ДТП около Каширинского рынка
Челябинские автомобилисты оказались не готовы к первому снегу
Медведев пригласил представителей стран ШОС на встречу в Челябинск
В Челябинске маршрутка насмерть сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
Массовое отравление учеников в школе Челябинска: Ропотребнадзор проводит проверку
Руководство «Трактора» назначило исполняющего обязанности главного тренера
Главной больнице Челябинской области исполнилось 80 лет
Полный вперед: Москва одобрила Стратегию развития Челябинской области
30 дворов и два парка: в Златоусте закончился большой ремонт
В Челябинской области составят электронную карту свалок и полигонов
В Магнитогорске экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на иномарке