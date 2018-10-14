2018-10-14T09:47:42+03:00
Общество

Вслед за крысами в Челябинск устремились совы

Так считают пользователи соцсетей, заметившие лесных птиц в городе
Ирина КАРЕЛИНА
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Сова в Челябинске. Фото: Алексей Горюнов, соцсетиСова в Челябинске. Фото: Алексей Горюнов, соцсети
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Сразу в нескольких челябинских интернет-пабликах горожане выложили фотографии сов на фоне городских высоток. Так, к примеру, одну из них засняли в субботу возле дома по ул. Артиллерийской, 63 «А».

Эта красивая птица называется бородатая неясыть. Охотится она днем преимущественно на мелких грызунов. А у нас в городе их сейчас немало. Об этом упомянул в каждый второй комментатор поста с птичкой.

— Больше свалок — больше крыс — больше сов, — написала Александра Евгеньева.

И если раньше фотографии с совами вызывали шуточки про письмо из сказочного Хогвартса, то теперь у челябинцев другие ассоциации.

— Сова по вызову. Для охоты за крысами, — прокомментировал Павел Назаров.

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