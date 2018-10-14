В Челябинске мусоровоз сбил дерево

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-14T10:27:37+03:00

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ДТП произошло 11 октября. Мусоровоз не пострадал. Чего не скажешь о дереве.

— Суровые Челябинские мусоровозы. Сначала сбил дерево, потом хотел спрятать, а потом и вовсе бросил прям на проезжей части, — анонимно написал житель Металлургического района в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте» и выложил фото «преступления».

В итоге дерево убрали с дороги местные жители.

— ДТП или непредвиденные ситуации с мусоровозами происходят все чаще. Недавно в одном из районов Челябинска машина снесла трубу, теперь же на ЧМЗ пострадало дерево. По словам очевидцев, водителя не смутили ни крики, ни тот факт, что ехать стало сложнее, — написали в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

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