2018-10-14T10:45:39+03:00
Общество

В Челябинске обнаружена улица из мусора

Свалка по обочинам дороги образовалась в пятнадцати минутах езды от центра города
Ольга АНТОНОВА
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Улица Валдайская в Челябинске превратилась в помойку. Фото: Виталий Вороной.Улица Валдайская в Челябинске превратилась в помойку. Фото: Виталий Вороной.
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Челябинцы устали жить в мусорном коллапсе. Помойки не побеждены и растут, как грибы, после закрытия городской свалки. Активисты ОНФ объезжают районы и постоянно обнаруживают горы мусора.

Улица Валдайская, что в Тракторозаводском районе, всего в 15 минутах езды на машине от центра города. От магазина «Юрюзань» — в пяти минутах. Окрестности Валдайской можно было бы назвать живописными — березы в осеннем золоте листвы, темные сосны.

Но обочины дороги завалены кучами мусора. Здесь и коммунальные отходы, и промышленные, в огромных мешках. Фото свалки обнародовал член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

— Город готов к принятию гостей из любой точки планеты, — горько иронизирует активист.

Свалки растут из-за того, что перевозчикам невыгодно возить отходы на новый полигон в Полетаево, в 20 км от Челябинска. Как с этим бороться, власти не придумали.

Режим ЧС снят в Челябинске 8 октября. Горожане заявляют, что во дворах появились крысы. В региональный Роспортебнадзор обращений по крысам не поступало. Но городским властям рекомендовано обработать подвалы домов и контейнерные площадки от грызунов.

Власти города обещают перерасчет по услуге вывоза отходов за время мусорного скандала.

Свалки можно наносить на интерактивныу карту ОНФ.

От магазина "Юрюзань" улица Валдайская в пяти минутах езды. Фото: Гугл-карты.

От магазина "Юрюзань" улица Валдайская в пяти минутах езды. Фото: Гугл-карты.

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