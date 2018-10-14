Челябинцы собирают подписи против вырубки деревьев
Сначала весной в 56-м микрорайоне спилили несколько сотен молодых сосен и берез, чтобы поставить на их месте два частных дома. Но у строителей что-то не заладилось. Осенью вырубка возобновилась. На этот раз там планируется многоэтажка. Уже поставили ограждение.
Жители микрорайона «Парковый» написали письмо против уничтожения леса.
— Выяснилось, что в последствии застройка многоэтажными домами коснется более внушительной территории в 56 микрорайоне, для чего будут спилены тысячи деревьев. По полученной информации, в конце апреля 2018 года в Доме архитектора якобы прошли публичные слушания по данному вопросу, но мы — жители Курчатовского района — не были о них извещены и не имели возможности в них участвовать. Мы выступаем против какого-либо строительства на месте лесного массива в 56 микрорайоне, — указано в письме. — Требуем сохранить лес, который используется тысячами жителей для прогулок и служит зеленым щитом в непростых экологических условиях нашего города.
Парковчане собирают подписи в защиту леса. Письмо будет направлено депутатам гордумы, главе Челябинска и губернатору.
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