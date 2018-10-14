Юрий Дудь приехал в Челябинск для съемок новой серии своего шоу
Популярного ведущего видели на улицах города и в отеле «Видгофф». Известно, что Дудь приехал в Челябинск, чтобы сделать интервью для своего youtube-шоу «вДудь». Но с кем оно будет — секрет. Собеседниками Дудя становятся самые известные личности страны: звезды эстрады, блогеры, спортсмены, реже чиновники.
Челябинцы в соцсетях делают ставки на Наталью Краснову. Это та самая шикарная брюнетка, которая ведет юмористический влог от лица выдуманной гламурной дурочки. А еще она прославилась тем, что во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным задала вопрос про профессию блогера. Челябинцы-то ждали от землячки вопроса про экологию нашего города. Но кому что ближе.
Впрочем, интервью Дудя с Красновой — только предположение.
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