В Челябинске водитель междугороднего автобуса отказался везти женщину с двумя детьми

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-14T16:15:15+03:00

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— Хочу поделиться историей, которая вызвала бурю эмоций. Вчера вечером я садилась в автобус «Челябинск-Миасс». Погода жуткая, снег с дождем, ветер, холодно. Смотрю из окошка: около автобуса стоит рыдающая навзрыд женщина с двумя детьми. Старшей — лет шесть, второй — младенец на руках. Дети тоже плачут. Оказалось, что у женщины только два билета, а по новым правилам билеты на межгород нужно брать с рождения. Она об этом не знала. Денег больше нет, телефон разряжен, а контролер говорит: «Не имею право пустить без билета». Автобусу пора отправляться. Выходит, у женщины и имеющиеся два билета пропадут, — написала в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте» Елена Лис.

История все же со счастливым концом. Выручили пассажиры. Они сбросились деньгами на недостающий билет. А водитель задержал рейс и дождался, пока женщина сбегает в кассу.

В комментариях одни пишут, что женщина сама виновата. Другие — что у кондуктора с водителем сердца нет. Мол, могли бы и даром провезти. Однако, всех можно понять. Да, на кассе есть объявление о том, что билет теперь нужен всем пассажирам, не зависимо от возраста. Но, когда у тебя с собой багаж и двое маленьких детей, буквы мелким шрифтом легко не заметить. А работникам автобуса, пусти они зайца, в случае проверки пришлось бы заплатить штраф. Так что спасибо за доброту пассажирам!

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