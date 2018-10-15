Жительница Миасса нашла бывшего мужа мертвым в квартире
Экс-супруга забила тревогу, когда в очередной раз позвонила, а бывший муж не взял трубку. Она поехала к нему домой, но на звонки и стук в дверь никто не реагировал. Женщина вызвала полицию.
Полицейские обнаружили, что дверь закрыта изнутри на защелку. Чтобы ее открыть, понадобилась помощь спасателей.
— Прибыв на место, спасатели открыли входную дверь при помощи шанцевого инструмента. Хозяина квартиры нашли мертвым, — рассказали в пресс-службе Миасского спасотряда поисково-спасательной службы Челябинской области.
Инцидент произошел в субботу вечером, 13 октября. Возможно, бывшему супругу стало плохо, и он не успел позвать на помощь. Что случилось с южноуральцем на самом деле, сейчас выясняет полиция.
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