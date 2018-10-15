2018-10-15T08:35:39+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами попала в ДТП по дороге в Челябинск

Четверо людей пострадали
Валентина ВАГАНОВА
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В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.В ДТП пострадали четыре человека. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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Авария произошла сегодня утром, 15 октября, в Аргаяшском районе. Маршрутка № 680 съехала в кювет из-за того что водитель превысил скорость. В салоне было 12 пассажиров.

— Пострадало четыре человека, три женщины и один мужчина, личности их пока не установлены, детей в автомобиле не было, — рассказали в Управление ГИБДД по Челябинской области.

Госавтоинспекторы установили, водителю 54 года, он вез людей в Челябинск. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Водитель вез людей в Челябинск. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водитель вез людей в Челябинск. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

В момент ДТП шел сильный снег, из-за него ситуация на дорогах была непростая по всей области. В Челябинске осадки спровоцировали пробки и аварии в утренний час-пик.

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