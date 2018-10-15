Жители выбрали тройку лучших названий для аэропорта Челябинска
Сегодня, 15 октября, завершился сбор предложений на новое название челябинского аэропорта Баландино. Южноуральцы прислали организаторам 300 писем с различными предложениями. В списке вариантов — 89 имен.
Среди предложений — поэты, писатели, музыканты, философы, врачи, педагоги, режиссеры, архитекторы, строители, летчики, космонавты, меценаты, альпинисты и даже разведчик.
— В тройке лидеров — губернатор Челябинской области Петр Сумин, создатель «мирного атома» ученый Игорь Курчатов и шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, — рассказали в пресс-службе Общественной палаты России.
Завтра, 16 октября, выберут итоговый вариант. На участие в обсуждениях приглашены общественники, краеведы и историки. При этом по документам аэропорт продолжит носить международное наименование CEK — Челябинск.
Дать российским аэропортам новое имя предложила Общественная палата России. 45 крупных воздушных гаваней переименуют в честь великих людей, чтобы обратить внимание на необходимость более трепетно относиться к историческому капиталу, вспомнить людей, которые внесли большой вклад в развитие страны.
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