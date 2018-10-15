Обещают почистить: челябинске дорожники готовы встретить зиму

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-15T09:54:53+03:00

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В понедельник, 15 октября, Челябинск встал в пробках из-за снегопада. Дороги полны «водяной каши. Таксисты взвинтили цены на поездки в три-четыре раза.

А дорожники, между тем, рапортуют о полной готовности к зиме. Реагенты и песок закуплены в полном объеме. Но зимний график их работы может отодвинуться, ведь к концу недели ждут до плюс 10 градусов.

— У нас есть отработанная технология, мы будем применять ее и в нынешнем году, — сообщил на аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Как и в прошлом году, основной подрядчик уборки дорог, АО «Южуралмост», будут применять для обработки дорог зимой технологию смачиваемой соли. Дорожники уверены: этот спооб уменьшает расход противогололедных материалов. И такая соль не пылит как песко-соляная смесь и не засоряет газоны.

Однако у горожан по применению соляного реагента свое мнение. Челябинец Алексей Лыткин создал петицию: обращаясь к властям, он просит отменить растворы и перейти к механической уборке улиц.

— Реагенты создают повышенную влажность и грязь, тем самым повышают вероятность ДТП на дорогах. Они становятся скользкими, ухудшается видимость, поскольку свет фар отражается от мокрого покрытия. Грязь закрывает дорожную разметку и плохо очищается со стекол автомобиля, — поясняет автор петиции.

Воззвание собрало более 1,6 тыс подписей.

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