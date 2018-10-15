2018-10-15T12:08:32+03:00
Общество

Без стыков: губернатор Борис Дубровский осмотрел ремонт в парке Алое поле

Глава региона поручил соблюсти в парке принципы безбарьерной среды
Ольга АНТОНОВА
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Во время ремонта в парке ни одно дерево не пострадало.Во время ремонта в парке ни одно дерево не пострадало.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Борис Дубровский осмотрел объекты программы благоустройства в Челябинска. Так, заканчиваются работы по реконструкции второй очереди Алого Поля — от храма Александра Невского до Дворца пионеров. По программе губернатора «Реальные дела» и федеральному проекту «Комфортная городская среда» в этом году на реконструкцию парка выделено 23 млн руб.

На Алом поле появилась тропиночная сеть. Со стороны ул. Красной и Свердловского пр. проложены две широкие дорожки. Они очень нужны: во время «дорожной революции» дороги расширили за счет тротуаров.

Осматривая парк, губернатор Дубровский поручил главе Центрального района Виктору Ереклинцеву соблюсти в парке принципы безбарьерной среды. Стыки между новыми тропинками, бордюром и тротуаром должны быть плавными, доступными, в тои числе, и велосипедистам, и мамочкам, и людям с ограниченными возможностями.

заканчиваются работы по реконструкции второй очереди Алого Поля — от храма Александра Невского до Дворца пионеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

заканчиваются работы по реконструкции второй очереди Алого Поля — от храма Александра Невского до Дворца пионеров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время ремонта в парке ни одно дерево не пострадало.

Работы в парке продолжатся в следующем году. Губернатор поручил так же отреставрировать фасад Дворца пионеров. Здание не должно диссонировать облупленным фасадом с наведенным вокруг порядком.

Кроме того, Дубровский осмотрел новое поле детской футбольной школы «Факел» и восстановленный двор большого дома по Комсомольскому проспекту. Средства на эти объекты выделены по программе «Реальные дела».

На Алом поле появилась тропиночная сеть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Алом поле появилась тропиночная сеть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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