2018-10-15T11:34:08+03:00
Общество

Отделался синяками и легким испугом: житель Челябинска выжил после столкновения с трамваем

По словам очевидцев, пострадавший был пьян
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "ООО "ЧелябГЭТ" в социальных сетях.Фото: сообщество "ООО "ЧелябГЭТ" в социальных сетях.
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Житель Челябинска чудом остался жив после столкновения с трамваем в Металлургическом районе города, сообщает ООО «ЧелябГЭТ» на своей страничке в социальных сетях.

Курьезное ДТП случилось в понедельник, 15 октября. Около полудня пьяный мужчина решил перебежать шестиполосную дорогу от остановки «Импульс» к остановке «ДК Строителей» и угодил под трамвай, который шел по маршруту № 3.

— Вагоновожатый долго сигналил незадачливому пешеходу. Однако мужчина не остановился и вышел на рельсы, — говорят в «ЧелябГЭТ». — К счастью, он не погиб, а отделался синяками и легким испугом.

Оказалось, что пешеход изрядно выпил. Возможно, он даже не понимал, что по рельсам идет трамвай. На голове мужчины медики приехавшей на вызов «скорой» обнаружили повязку из бинтов. Судя по всему, таран трамвая не единственное приключение за последние дни в его жизни.

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