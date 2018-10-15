2018-10-15T13:25:47+03:00
Общество

В Челябинске в декабре пройдет первый Форум глав регионов ШОС

Регион вступает в чреду мероприятий, связанных с крупными международными событиями
Ольга АНТОНОВА
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О предстоящем мероприятии председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил в Душанбе на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС:

— Как вы знаете, Россия предложила создать Форум глав регионов ШОС. Мы признательны нашим коллегам за поддержку этой инициативы. Ждем представителей государств организации на первой встрече, которая пройдет в декабре в нашей стране — в Челябинске. Наши коллеги из Узбекистана предложили разработать программу развития межрегионального сотрудничества. Эти программы неплохо друг друга дополняют.

Губернатор Борис Дубровский ранее отмечал, что Челябинская область применит лучшие практики проведения международных форумов, чтобы в 2020 году форум стран ШОС и БРИКС прошел бы на самом высоком уровне.

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