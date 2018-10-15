На совещании при губернаторе Борисе Дубровском обсудят новую схему обращения с отходами

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-15T13:41:11+03:00

В резиденции главы региона соберутся главы городов и районов

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Во вторник, 16 октября, в правительстве, на совещании под руководством губернатора, подведут итоги конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской области-2017». Имена лучших назовет заместитель губернатора Сергей Шаль.

О готовности объектов коммунальной энергетики и ЖКХ к зиме губернатору доложит министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин.

Есть в повестке вопрос о разработке в муниципальных образованиях Челябинской области комплексных схем организации дорожного движения. Работа идет по поручению главы государства Владимира Путина.

Министр экологии Сергей Лихачев собравшихся информирует о новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области.

Министр культуры Алексей Бетехтин выступит с вопросом сохранения и развития сети организаций культуры Челябинской области.