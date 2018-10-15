2018-10-15T13:46:58+03:00
Происшествия

Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске

Разгоряченный спиртным и отказом водителя везти его, челябинец повредил машину
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске пьяный клиент повредил таксисту машину. Фото: Иван ВИСЛОВВ Челябинске пьяный клиент повредил таксисту машину. Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сигнал в дежурную часть пришел с улицы Часовой в Металлургическом районе Челябинска. Таксист приехал на вызов: к нему в машину сели два пьяных клиента. Водитель отказался их везти, что пассажирам не понравилось. Тогда один из них стал пинать машину и помял иномарке дверь и крыло.

Первыми на просьбу о помощи откликнулся экипаж вневедомственной охраны. После погрома буйные клиенты сбежали. Таксист описал их приметы, и сотрудники отправились прочесывать соседние дворы.

— Во дворе на Сталеваров задержали подозреваемого. Ему 41 год, был судим. Сейчас с ним работают полицейские, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Уголовное дело буяну вряд ли грозит. А вот иск о возмещение затрат на косметический ремонт авто — очень вероятен.

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