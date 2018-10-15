В Челябинской области ищут лидеров России

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-15T13:52:36+03:00

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В понедельник, 15 октября, на аппаратном совещании с заместителями и министрами, глава региона отметил, что конкурсы, подобные Всероссийскому «Лидеры России», открывают карьерные перспективы для талантливых людей.

— Считаю, наш регион должен принять в конкурсе «Лидеры России» активное участие. Он дает возможность заявить о себе на самом высоком управленческом уровне. Это не только личностный фактор, личный успех — это дополнительное и позитивное внимание к Челябинской области. В прошлом году в конкурсе приняло участие почти 200 тыс человек, в том числе немало южноуральцев. Регистрация закончится 24 октября, — подчеркнул Дубровский.

Участвовать в конкурсе управленцев могут южноуральцы от 25 до 55 лет. Победителей прошлого конкурса принимал президент России Владимир Путин.

Партнерами выступят 20 крупнейших отечественных корпораций. Они предложат свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов. Планируется стажировка участников конкурса на крупных предприятиях, с возможностью последующего трудоустройства.

Подать заявку на участие можно на сайте лидерыроссии.рф.