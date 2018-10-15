2018-10-15T15:17:44+03:00
Происшествия

Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области

Во время ссоры учитель чуть не оставил парня без глаза
Лидия ПЕСКОВА
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Драка односельчан завершится судом.Драка односельчан завершится судом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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26-летний учитель информатики и депутат сельского поселения из Брединского района во время бытового конфликта нанес тяжелые увечья 16-летнему подростку, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Все случилось во время летних каникул в поселке Рымникском, — говорят в пресс-службе ведомства. — Как-то вечером учитель заметил на улице группу великовозрастных школяров и сделал им какое-то замечание. Те отвели грубым словом. Дошло до драки. И мужчина не менее четырех раз ударил 16-летнего школьника по лицу.

Подросток заработал тупую травму головы, включая перелом медиальной стенки правой орбиты, контузию глазного яблока легкой степени, не проникающее ранение роговицы и ушиб головного мозга легкой степени тяжести.

Теперь учителя будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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