Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
26-летний учитель информатики и депутат сельского поселения из Брединского района во время бытового конфликта нанес тяжелые увечья 16-летнему подростку, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.
— Все случилось во время летних каникул в поселке Рымникском, — говорят в пресс-службе ведомства. — Как-то вечером учитель заметил на улице группу великовозрастных школяров и сделал им какое-то замечание. Те отвели грубым словом. Дошло до драки. И мужчина не менее четырех раз ударил 16-летнего школьника по лицу.
Подросток заработал тупую травму головы, включая перелом медиальной стенки правой орбиты, контузию глазного яблока легкой степени, не проникающее ранение роговицы и ушиб головного мозга легкой степени тяжести.
Теперь учителя будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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