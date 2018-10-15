Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Челябинском увеличилось до девяти

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-15T16:36:07+03:00

Пятеро из них в больнице

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В утренней аварии, где маршрутное такси вылетело в кювет с заснеженной дороги, пострадали девять человек. В первые часы сообщалось о четырех пострадавших. Но позже осмотр медиков показал, людей, получивших травмы, больше в два раза.

— С места аварии в областную клиническую больницу № 3 доставлены пять человек, все в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о госпитализации еще одного человека. Троих пассажиров маршрутки направили на амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Авария произошла сегодня утром, 15 октября, в Аргаяшском районе. Маршрутка № 680 съехала в кювет из-за того что водитель превысил скорость. В салоне было 12 пассажиров.

Госавтоинспекторы установили, водителю 54 года, он вез людей в Челябинск. Сейчас с ним разбирается полиция.

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