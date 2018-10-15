2018-10-15T18:02:22+03:00
Происшествия

Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову

По мнению гособвинителя, ему дали чрезмерно мягкое наказание
Валентина ВАГАНОВА
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Прокуратура просила для опального чиновника 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей. Но ему дали в два раза меньше.Прокуратура просила для опального чиновника 10 лет колонии и штраф в 14 млн рублей. Но ему дали в два раза меньше.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 15 октября, прокурор обжаловал приговор Советского райсуда Челябинска, который назначил 5,5 лет колонии строгого режима и штраф в 7 млн рублей бывшему экс-политику Николаю Сандакову.

— Апелляционное представление внесено прокурором из-за необоснованного применения положений статьи 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела) при назначении наказания за получение взятки в особо крупном размере. А также несправедливостью приговора в связи с чрезмерной мягкостью назначенного и другими нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов. Гособвинитель предлагает отменить приговор и вынести новый, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Николай Сандаков обвинялся во взятках, мошенничестве и взломе чужой компьютерной почты. Прокуратура просила 10 лет колонии и штраф — 14 млн рублей. Сандаков вину в коррупции и мошенничестве отрицал. Но во взломе «электронки» челябинских политологов признался и принес извинения пострадавшим.

Из его 5,5 лет вычтут почти два года, что бывший вице-губернатор провел в изоляторе и под домашним арестом. Политологи предвещают скорый выход Сандакова по УДО.

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