«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: челябинцы жалуются на состояние пруда за кардиоцентром

15 Окт. 19:49 2018-10-15T19:56:14+03:00

А другие призывают горожан самим следить за территорией и не портить ее

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Возле Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, что находится на проспекте Героя России Евгения Родионова, есть пруд. Когда-то это было тихое местечко с ухоженной набережной, там гуляли горожане и кормили уток.

Но за несколько лет территория пришла в негодность. Снимки заброшенного и неухоженного «райского» уголка выложили в группе движения «Гражданский патруль» во ВКонтакте.

Все поросло бурьяном. Фото: Гражданский патруль.

— Это главный вход на территорию карьера. Скамейки сломаны, плитка выворочена, местами отсутствует, территория завалена мусором, газоны поросли сорной травой, — подписали активисты к фото.

Их внимание привлекли также объявления на урнах: «Заметили, что убирать мусор некому? Не превращайте в помойку место своего отдыха. Уносите, пожалуйста, свой мусор <…> не оставляйте на территории карьера». Видимо, люди, расклеившие эти объявления, считают, что территорию пруда загадили сами жители и в их силах ее очистить.

Жители призывают горожан выбрасывать мусор. Фото: Гражданский патруль.

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