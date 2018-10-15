«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: челябинцы жалуются на состояние пруда за кардиоцентром
Возле Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, что находится на проспекте Героя России Евгения Родионова, есть пруд. Когда-то это было тихое местечко с ухоженной набережной, там гуляли горожане и кормили уток.
Но за несколько лет территория пришла в негодность. Снимки заброшенного и неухоженного «райского» уголка выложили в группе движения «Гражданский патруль» во ВКонтакте.
Все поросло бурьяном. Фото: Гражданский патруль.
— Это главный вход на территорию карьера. Скамейки сломаны, плитка выворочена, местами отсутствует, территория завалена мусором, газоны поросли сорной травой, — подписали активисты к фото.
Их внимание привлекли также объявления на урнах: «Заметили, что убирать мусор некому? Не превращайте в помойку место своего отдыха. Уносите, пожалуйста, свой мусор <…> не оставляйте на территории карьера». Видимо, люди, расклеившие эти объявления, считают, что территорию пруда загадили сами жители и в их силах ее очистить.
Жители призывают горожан выбрасывать мусор. Фото: Гражданский патруль.
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