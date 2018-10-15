2018-10-15T20:18:41+03:00
Происшествия

В Челябинской области отдали под суд водителя «скорой помощи», который насмерть сбил 7-летнюю девочку

Ему грозит до пяти лет колонии
Валентина ВАГАНОВА
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Ребенок скончался в больнице, не приходя в себя.Ребенок скончался в больнице, не приходя в себя.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция завершила работу над уголовным делом водителя неотложки, который летом на «зебре» сбил ребенка. От полученных травм семилетняя девочка умерла в больнице, не приходя в себя. Трагедия произошла в июле в Верхнем Уфалее.

— Водителю предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее он не судим, на время следствия находился под подпиской о невыезде. Материалы дела переданы в верхнеуфалейский суд, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Если вину южноуральца признают, ему грозит до пяти лет колонии.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 июля. Семилетняя девочка попала под колеса неотложки, когда переходила дорогу по «зебре». По городу она гуляла одна — без сопровождения взрослых.

Водитель «скорой» признался сотрудникам ГИБДД, что спешил на вызов и попросту не заметил маленького ребенка на дороге.

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