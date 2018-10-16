В Челябинске урбан-партизаны придумали средство против объявлений на столбах

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-16T04:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Берете краску, смешиваете ее с крупным песком в пропорции один к трем. И покрываете поверхности, которые хотите защитить от незаконной поклейки объявлений. Можно проверить на своих подъездах. Челябинские урбанисты уверяют: работает!

— На такую поверхность плохо липнет бумага и ее легче счищать. Мы включили режим урбан-партизан и совершили набег на остановку. Покрыли краской с песком столбы на Авроре, где все загажено объявлениями. Начали этот эксперимент первого октября. Решили дождаться момента, когда все опять заклеят, и посмотреть, как легко будет счищать. Но прошло уже две недели, а столбы стоят без единого объявления. Видимо, на краску с песком и правда трудно что-то приклеить. Мы заинтригованы и продолжаем наблюдать, — написали в группе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте».

Подписчики отнеслись к идее по-разному. Одни восхищались.

— Капец, ребята, вы гении! Я серьезно! — написал Алексей Родионов.

Другие настроены скептически.

— Против скотча нет приемов. Рабицей тоже столбы покрывали. Но толку от этого нет, — прокомментировала Елена Лысенкова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.