2018-10-16T04:56:58+03:00
Общество

В Челябинске урбан-партизаны придумали средство против объявлений на столбах

Они поделились рецептом в соцсетях
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Фото: Челябинский урбанистФото: Челябинский урбанист
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Берете краску, смешиваете ее с крупным песком в пропорции один к трем. И покрываете поверхности, которые хотите защитить от незаконной поклейки объявлений. Можно проверить на своих подъездах. Челябинские урбанисты уверяют: работает!

— На такую поверхность плохо липнет бумага и ее легче счищать. Мы включили режим урбан-партизан и совершили набег на остановку. Покрыли краской с песком столбы на Авроре, где все загажено объявлениями. Начали этот эксперимент первого октября. Решили дождаться момента, когда все опять заклеят, и посмотреть, как легко будет счищать. Но прошло уже две недели, а столбы стоят без единого объявления. Видимо, на краску с песком и правда трудно что-то приклеить. Мы заинтригованы и продолжаем наблюдать, — написали в группе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте».

Подписчики отнеслись к идее по-разному. Одни восхищались.

— Капец, ребята, вы гении! Я серьезно! — написал Алексей Родионов.

Другие настроены скептически.

— Против скотча нет приемов. Рабицей тоже столбы покрывали. Но толку от этого нет, — прокомментировала Елена Лысенкова.

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