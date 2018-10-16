Житель Челябинской области вскрывает машины и нападет на женщин

СЕГОДНЯ 04:57 2018-10-16T04:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсети выложили видео: в одном из дворов Миасса ошивается подозрительный мужчина. Он заглядывает в припаркованные машины, пытается открыть багажник, потом разбить стекло. Но его спугнула заголосившая сирена. Запись с уличной видеокамеры выложил в Интернет хозяин автомобиля Павел Филатов.

Оказалось, что хулиган подобным образом наследил в нескольких дворах. Подписчики группы узнали его. Пишут, что он часто протирает фары у машин и просит за это деньги. На вид ему около 30 лет, невысокого роста, щуплый. В руках обычно носит пакет с клеем.

Но хуже всего то,что он нападает на женщин.

— Это чудо у меня пытался отобрать сумку возле перекрестка на Лихачева. Я орала, как бешеная, но не отпускала. Смогла его пнуть. Он присел, и я убежала, — написала Вера Макарова.

Подобных историй на счету хулигана не одна. Жители Миасса решили найти его и сдать полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06