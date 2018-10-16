2018-10-16T04:57:44+03:00
Общество

Житель Челябинской области вскрывает машины и нападет на женщин

Его сняла на видео уличная камера слежения
Ирина КАРЕЛИНА
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Мужчина, не смущаясь прохожих, пытается вскрыть чужую машину. Фото: стоп-кадр видеозаписи, соцсетиМужчина, не смущаясь прохожих, пытается вскрыть чужую машину. Фото: стоп-кадр видеозаписи, соцсети
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В соцсети выложили видео: в одном из дворов Миасса ошивается подозрительный мужчина. Он заглядывает в припаркованные машины, пытается открыть багажник, потом разбить стекло. Но его спугнула заголосившая сирена. Запись с уличной видеокамеры выложил в Интернет хозяин автомобиля Павел Филатов.

Оказалось, что хулиган подобным образом наследил в нескольких дворах. Подписчики группы узнали его. Пишут, что он часто протирает фары у машин и просит за это деньги. На вид ему около 30 лет, невысокого роста, щуплый. В руках обычно носит пакет с клеем.

Но хуже всего то,что он нападает на женщин.

— Это чудо у меня пытался отобрать сумку возле перекрестка на Лихачева. Я орала, как бешеная, но не отпускала. Смогла его пнуть. Он присел, и я убежала, — написала Вера Макарова.

Подобных историй на счету хулигана не одна. Жители Миасса решили найти его и сдать полиции.

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