Автобус с магнитогорскими хоккеистами обстреляли в Башкирии

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-16T05:46:16+03:00

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Инцидент произошел вечером 14 октября в башкирском Сибае. После матча любительских команд «Стальные топоры» из Магнитогорска и местным «Альянсом» неизвестные обстреляли автобус, в котором находились спортсмены из Магнитки.

— Выстрелы прогремели, когда наша команда отъезжала от ледового дворца «Ирандык». Одно из стекол автобуса оказалось прострелено насквозь. К счастью, люди не пострадали, — рассказали в пресс-службе федерации хоккея Магнитогорска.

Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Не исключено, что стрельба по автобусу — дело рук местных болельщиков, расстроенных исходом матча, в котором магнитогорцы победили с разгромным счетом 9:1.

Как бы там ни было, федерация хоккея Магнитогорска требует провести тщательное расследование и установить лиц, совершивших правонарушение.

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