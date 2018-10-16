2018-10-16T06:25:52+03:00
Происшествия

На Южном Урале следователи выясняют причину смерти 6-месячной девочки

Ребенок умер при странных обстоятельствах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Трагедия случилась 9 октября в поселке Северный Нагайбакского района. Хозяйка одного из частных домов обнаружила свою полугодовалую дочку мертвой. Ребенок скончался без очевидной причины. Следователи не нашли на его теле следов насильственной смерти.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— Не исключено, что речь идет о синдроме «внезапной смерти». Однако, точная причина гибели младенца покажет судебно-медицинское исследование, — рассказали пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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