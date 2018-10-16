2018-10-16T07:17:07+03:00
Происшествия

В Челябинске водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика

Школьник перебегал дорогу в неположенном месте
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"Фото: vk.com "Подслушано ЧМЗ"
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ЧП произошло днем 15 октября на улице Черкасской. Десятилетний мальчик вместе с другом перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Водитель маршрутного такси №8 слишком поздно заметил школьника и не успел среагировать. Ребенок попал под колеса.

— В результате ДТП мальчик, получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщает пресс-служба ГИБДД города Челябинска.

«Сын в больнице н операции — перелом голени. Водитель маршрутки очень переживает за случившееся. Он принес нам извинения, хотя его вины здесь нет», — пишет в социальной сети отец пострадавшего школьника.

Очевидцы ДТП подтверждают, что водитель не виноват.

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