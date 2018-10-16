Золото наше: аграрии Южного Урала привезли со Всероссийской выставки 92 медали высшей пробы

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-16T07:51:40+03:00

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В Москве завершилась XX Всероссийкая агровыставка «Золотая осень». Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги участия агропромышленных компаний региона в большом форуме. Наши аграрии завоевали 144 медали: 92 золотые, 33 — серебряные и 19 — бронзовых.

— Среди производителей молочной продукции по результатам испытаний, проводимых «Роскачеством», сразу две южноуральских торговых марки получили государственный знак качества. Это «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко». Кроме того, двое работников компании «Ситно» получили государственные награды из рук председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Это весомый результат. Не каждый регион был представлен на выставке так масштабно, как наш, а это говорит о динамичном развитии АПК Челябинской области. Я благодарен всем, кто участвовал в этой работе, — заявил Дубровский.

О развитии села будут говорить и на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств. Форум пройдет с 18 по 19 октября.