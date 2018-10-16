2018-10-16T07:51:40+03:00
Общество

Золото наше: аграрии Южного Урала привезли со Всероссийской выставки 92 медали высшей пробы

Продукция южноуральских аграриев высоко оценена экспертами
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Эксперты Всероссийской выставки "Золотая осень-2018" высоко оценили качество молочной продукции из Челябинской области.Эксперты Всероссийской выставки "Золотая осень-2018" высоко оценили качество молочной продукции из Челябинской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Москве завершилась XX Всероссийкая агровыставка «Золотая осень». Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги участия агропромышленных компаний региона в большом форуме. Наши аграрии завоевали 144 медали: 92 золотые, 33 — серебряные и 19 — бронзовых.

— Среди производителей молочной продукции по результатам испытаний, проводимых «Роскачеством», сразу две южноуральских торговых марки получили государственный знак качества. Это «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко». Кроме того, двое работников компании «Ситно» получили государственные награды из рук председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Это весомый результат. Не каждый регион был представлен на выставке так масштабно, как наш, а это говорит о динамичном развитии АПК Челябинской области. Я благодарен всем, кто участвовал в этой работе, — заявил Дубровский.

О развитии села будут говорить и на Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств. Форум пройдет с 18 по 19 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области открыл огонь по машине любителей громкой музыки
На развитие села в Челябинской области направят два миллиарда рублей
В Челябинске водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика
На Южном Урале следователи выясняют причину смерти 6-месячной девочки
Автобус с магнитогорскими хоккеистами обстреляли в Башкирии
Житель Челябинской области вскрывает машины и нападает на женщин
В Челябинске урбан-партизаны придумали средство против объявлений на столбах
В Челябинской области отдали под суд водителя «скорой помощи», который насмерть сбил 7-летнюю девочку
«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: жители Челябинска жалуются на состояние пруда за кардиоцентром
«Ограждение признано опасным для детей»: в челябинской школе заменят дырявый забор с торчащей проволокой
Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Челябинском увеличилось до девяти
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске