Житель Челябинской области открыл огонь по машине из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 08:08 2018-10-16T08:57:31+03:00

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Вооруженный конфликт произошел ночью 16 октября в одном из дворов Копейска. Житель дома №22 по улице Темника вышел во двор с оружием и несколько раз выстрелил в припаркованную у подъезда машину. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы событий.

«Молодые люди сидели в машине, слушали музыку — не так уж и громко. В это время вышел неизвестный. Сначала он начал стрелять по машине, а потом бить стекла прикладом ружья. Нашли четыре гильзы. Видела их сама лично», — пишет жительница Копейска Наталья.

На снимках с места происшествия видно, что у легковушки полностью выбиты передние боковые стекла и вдребезги разбито лобовое.

В полиции о ночном обстреле автомобиля с людьми уже знают.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Пострадали ли люди, пока неизвестно.

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