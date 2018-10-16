Житель Челябинской области открыл огонь по машине из-за громкой музыки
Вооруженный конфликт произошел ночью 16 октября в одном из дворов Копейска. Житель дома №22 по улице Темника вышел во двор с оружием и несколько раз выстрелил в припаркованную у подъезда машину. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы событий.
«Молодые люди сидели в машине, слушали музыку — не так уж и громко. В это время вышел неизвестный. Сначала он начал стрелять по машине, а потом бить стекла прикладом ружья. Нашли четыре гильзы. Видела их сама лично», — пишет жительница Копейска Наталья.
На снимках с места происшествия видно, что у легковушки полностью выбиты передние боковые стекла и вдребезги разбито лобовое.
В полиции о ночном обстреле автомобиля с людьми уже знают.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Пострадали ли люди, пока неизвестно.
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