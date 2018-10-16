Экс-министра спорта Челябинской области отпустили на свободу
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра спорта Юрия Серебренникова. Об этом сообщает пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.
Серебренников отбывал наказание за взятки. Будучи чиновником он получал откаты от директоров спортклубов за включение их в перечень команд, финансируемых за счет областного бюджета.
В марте 2016 года его приговорили к пяти годам лишения свободы. К настоящему времени экс-министр отсидел 2 года и 7 месяцев. По закону этого срока достаточно, чтобы подать заявления на УДО.
- Сегодня 16 октября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Юрия Серебренникова . Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 120 млн рублей подлежит исполнению самостоятельно, - сообщает пресс-служба Металлургического районного суда Челябинска.
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