2018-10-16T09:35:26+03:00
Общество

Восток — дело нужное: для Челябинской области торговля с республиками СНГ — приоритет

Через неделю южноуральская делегация примет участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана
Ольга АНТОНОВА
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С 2016 г Челябинская область активно включилась в межрегиональную повестку на уровне стран ШОС.

— За это время внешнеторговый оборот, например, с Узбекистаном вырос почти вдвое и продолжает увеличиваться — рост за первое полугодие 2018 г на 40%. Восточное направление для нас остается одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве. Вхождение Челябинской области в официальную делегацию России, несомненно, важно, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана состоится через неделю. В программе — биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству, презентации компаний и практические семинары.

А в декабре Челябинск примет первое мероприятие в рамках Форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества.

— Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку Президента России, теперь и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, — подчеркнул Дубровский.

Именно Дмитрий Медведев объявил о визите в декабре высокопоставленных гостей в Челябинск.

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