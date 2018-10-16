Восток — дело нужное: для Челябинской области торговля с республиками СНГ — приоритет
С 2016 г Челябинская область активно включилась в межрегиональную повестку на уровне стран ШОС.
— За это время внешнеторговый оборот, например, с Узбекистаном вырос почти вдвое и продолжает увеличиваться — рост за первое полугодие 2018 г на 40%. Восточное направление для нас остается одним из приоритетных во внешнеторговом сотрудничестве. Вхождение Челябинской области в официальную делегацию России, несомненно, важно, — сказал губернатор Борис Дубровский.
Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана состоится через неделю. В программе — биржи контактов, заседание Российско-Узбекского делового совета, панельные сессии и круглые столы по межрегиональному сотрудничеству, презентации компаний и практические семинары.
А в декабре Челябинск примет первое мероприятие в рамках Форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества.
— Три года велась работа над тем, чтобы это событие состоялось. Сначала мы получили поддержку Президента России, теперь и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, — подчеркнул Дубровский.
Именно Дмитрий Медведев объявил о визите в декабре высокопоставленных гостей в Челябинск.