На Южном Урале спасатели оказали помощь замерзающему на острове рыбаку

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-16T10:15:11+03:00

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ЧП произошло днем 15 октября на Старогородском пруду в Миассе. Два пожилых приятеля рыбачили с лодки. В какой-то момент из-за сильного порыва ветра судно опрокинулось и оба рыбака упали в ледяную воду. Мужчины пытались доплыть до небольшого острова в центре пруда. Однако, сил хватило только у одного. 65-летний пенсионер выбрался на сушу насквозь промокший. С собой у него не было ни спичек, ни телефона. Оставалось только одно — кричать, в надежде, что кто-нибудь услышит.

К счастью, зов о помощи услышала проходившая по берегу жительницы Миасса. Она не растерялась и позвонила спасателям.

«Прибыв на место происшествия, спасатели совместно с пожарными добрались до острова на лодке и вывезли замерзшего мужчину на берег, где его уже ждали сотрудники «скорой помощи». Пенсионер получил сильное переохлаждение», — сообщает в пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Утонувшего рыбака спасатели нашли в районе того же острова. Его тело передано сотрудникам полиции.

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