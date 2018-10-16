2018-10-16T10:23:22+03:00
Общество

«Дорога-2018»: Челябинская область участвует в международной выставке

Форум стартовал в Казани
Ольга АНТОНОВА
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Региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта участвует в международной выставке «Дорога 2018» в Казани. Челябинскую область пригласили поделиться успешными практиками работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». По словам губернатора Бориса Дубровского, развитие транспортной инфраструктуры региона — один из приоритетов областного правительства.

Челябинская область на выставке в Казани делится опытом работы с общественностью в реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Выставка «Дорога 2018» проходит накануне Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавтодора.

Особое внимание на выставке уделят ходу и реализации приоритетной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Челябинская область участвует в проекте второй год подряд и за это время показала хорошие результаты. Так, по итогам 2017 года субъект занял шестое место из 38-ми в общем рейтинге по исполнению программы.

Известно, что в следующем году к проекту «Безопасные и качественные дороги» присоединится Магнитогорская агломерация.

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