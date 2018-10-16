Две сестры сбежали из интерната в Магнитогорске
Информация о розыске двух девушек появилась в группе «Легион-СПАС» — это волонтеры, которые помогают искать людей. Галя и Раиса Ефимовы ушли из интерната в Магнитогорске еще 25 сентября. Сейчас их усердно ищут правоохранители и неравнодушные.
Старшей Галине 17 лет. Она худая, ростом до 165 см. Темные волосы, зеленые глаза. Ну руках у девушки шрамы от порезов.
Ее младшей сестре Раисе 15 лет. Она полная. Волосы крашенные — брюнетка. Глаза карие, а на руках — шрамы от порезов.
Информацию о девушка можно сообщить в полицию 02 или волонтерам (351) 2-777-911
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