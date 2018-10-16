Лучше всех: Челябинску дали титул самого благоустроенного города

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-16T10:32:33+03:00

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Челябинск попал в число отличников по наведению уюта областного конкурса на самую благоустроенную территорию. Правительство региона по 30 требованиям проверило каждого участника. На премии претендовали и большие города, и маленькие села. Специфика населенного пункта, конечно, тоже учитывалась.

— Мы оценивали объемы выделенных на благоустройство средств, конечный результат, соблюдение сроков работ. В Челябинской области третий год работает программа «Реальные дела», инициированная губернатором Борисом Дубровским. И ближайшее время конкурс увяжем еще и с федеральным проектом «Комфортная городская среда». Муниципалитеты-победители получат премии: из областного бюджета выделено 27 миллионов рублей, — рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

Лучше всех:

Первая категория — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст.

Вторая категория — Сатка, Южноуральск, Еманжелинск.

Третья категория — Пласт, Катав-Ивановск, Усть-Катав.

Четвертая категория — Увельское сельское поселение, Варненское сельское поселение, Кизильское сельское поселение.

Пятая категория — Саргазинское сельское поселение Сосновского района, Тарасовское сельское поселение Чесменского района, Борисовское сельское поселение Пластовского района.