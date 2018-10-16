2018-10-16T10:41:15+03:00
Происшествия

В Челябинской области разыскивают мошенницу, которая забрала у 82-летней старушки миллион рублей

Ушлая жительница сказала бабушке, что на деньгах порча
Валентина ВАГАНОВА
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История произошла в Кыштыме. Бабушка возвращалась домой из магазина и присела на лавочку передохнуть. Тут к ней подошла незнакомка, поинтересовалась, где можно снять квартиру. Пока бабушка объсняла, собеседница пристально рассматривала ее и тут выпалила — «на вас порча, снять ее можно святой водой».

Незнакомка навязалась к старушке домой, якобы нужно и квартиру окропить.

В квартире «целительница» проверила обряд, за что «очищенная от порчи» бабушка предложила ей 2,5 тысячи рублей. Но та их не взяла, мол купюры тоже с порчей.

Бабушка достала все свои сбережения — миллион рублей — и отдала «целительнице». Та зашла с деньгами в туалет, что-то колдовала, потом вышла со свертком и предупредила, его нужно зашить в подушку и не вытаскивать три дня.

Через три дня старушка достала сверток, денег в нем не было.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас ее разыскивают, — рассказали в полиции Кыштыма.

Приметы мошенницы: 35-40 лет славянской внешности с русыми волосами до плеч, среднего телосложения. Была одета в вязаную шапку, красную короткую куртку, черные брюки и кроссовки, с собой была черная сумка.

Всех, кто владеет информацией о месте ее нахождения, полиция просит сообщить ее по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.

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