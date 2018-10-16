2018-10-16T12:35:38+03:00
Общество

Я б в начальники пошел: Челябинску нужны продажники-стратеги

Аналитики выяснили, сколько зарабатывают руководители и кто в них рвется
Поделиться:
Средний уровень зарплаты начальника в Челябинске - 60 тысяч рублей.Средний уровень зарплаты начальника в Челябинске - 60 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

16 октября в мире отмечают День шефа. Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто на Южном Урале чаще претендует на место топ-менеджера, какие требования к кандидатам предъявляют и какую зарплату предлагают.

Итак, более всего Челябинску нужны активные руководители-продажники на предприятия торговли и производства. Почти не требуются начальники в организации, связанные с инвестированием, образованием.

— От соискателя требуется профильное высшее образование, опыт работы от трех до шести лет, умение планировать. Обязателен стратегический склад ума. Средний уровень зарплаты — 60 тысяч, что соответствует ожиданиям, — пояснила корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

Максимальный потолок — 80 тыс руб. Такие деньги готовы платить в отрасли информтехнологий и медицины. Но есть исключения. Например, в фирму по пошиву обуви требуется начальник отдела продаж, который может работать в очень интенсивном ритме. Заплата — от 200 тыс руб.

65% вакансий поданы мужчинами и возрасте от 36-45 лет. Конкуренция острая: на одно кресло начальника — почти девять резюме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Решат наверху: строителя аэродрома Челябинского аэропорта определит Кремль
В центре Челябинска сняли опасные рекламные щиты, из которых торчали провода
В Челябинской области разыскивают мошенницу, которая забрала у 82-летней старушки миллион рублей
Лучше всех: Челябинску дали титул самого благоустроенного города
«Дорога-2018»: Челябинская область участвует в международной выставке
Две сестры сбежали из интерната в Магнитогорске
На Южном Урале спасатели оказали помощь замерзающему на острове рыбаку
В Челябинской области медвежонок то и дело выходит из леса к людям
Восток — дело нужное: для Челябинской области торговля с республиками СНГ — приоритет
Экс-министра спорта Челябинской области отпустили на свободу
Житель Челябинской области открыл огонь по машине из-за громкой музыки
На развитие села в Челябинской области направят два миллиарда рублей
Золото наше: аграрии Южного Урала привезли со Всероссийской выставки 92 медали высшей пробы
В Челябинске водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика
На Южном Урале следователи выясняют причину смерти 6-месячной девочки
Автобус с магнитогорскими хоккеистами обстреляли в Башкирии
Житель Челябинской области вскрывает машины и нападает на женщин