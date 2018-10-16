Я б в начальники пошел: Челябинску нужны продажники-стратеги

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-16T12:35:38+03:00

Аналитики выяснили, сколько зарабатывают руководители и кто в них рвется

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16 октября в мире отмечают День шефа. Эксперты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter выяснили, кто на Южном Урале чаще претендует на место топ-менеджера, какие требования к кандидатам предъявляют и какую зарплату предлагают.

Итак, более всего Челябинску нужны активные руководители-продажники на предприятия торговли и производства. Почти не требуются начальники в организации, связанные с инвестированием, образованием.

— От соискателя требуется профильное высшее образование, опыт работы от трех до шести лет, умение планировать. Обязателен стратегический склад ума. Средний уровень зарплаты — 60 тысяч, что соответствует ожиданиям, — пояснила корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» директор HeadHunter Урал Анна Хвостова.

Максимальный потолок — 80 тыс руб. Такие деньги готовы платить в отрасли информтехнологий и медицины. Но есть исключения. Например, в фирму по пошиву обуви требуется начальник отдела продаж, который может работать в очень интенсивном ритме. Заплата — от 200 тыс руб.

65% вакансий поданы мужчинами и возрасте от 36-45 лет. Конкуренция острая: на одно кресло начальника — почти девять резюме.

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