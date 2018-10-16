2018-10-16T12:44:51+03:00
Общество

В центре Челябинска сняли опасные рекламные щиты, из которых торчали провода

Они могли запросто ударить прохожих током
Валентина ВАГАНОВА
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Без огромных билбордов намного лучше. Фото: Гражданский патруль.Без огромных билбордов намного лучше. Фото: Гражданский патруль.
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Билборды с оголенными проводами и торчащими острыми штырями стояли возле подземного перехода на площади Революции. Каждый день мимо них проходили тысячи человек, в любой момент кого-нибудь могло поранить или ударить током.

Конструкции были опасны для прохожих. Фото: Гражданский патруль.

Конструкции были опасны для прохожих. Фото: Гражданский патруль.

Да и внешний вид конструкций совсем не красил центр города: краска облезла, опоры поржавели.

Общественники движения «Гражданский патруль» направили обращение в мэрию, в котором потребовали обязать владельцев щитов устранить нарушения. Но городские власти проверили щиты и распорядились их снять. Сейчас оба щита демонтированы.

Городские власти проверили щиты и распорядились их снять. Фото: Гражданский патруль.

Городские власти проверили щиты и распорядились их снять. Фото: Гражданский патруль.

— Если честно, надеемся, что на их месте не появится другая реклама, например, светодиодный экран. Рекламные конструкции засоряют город, а без них внешний облик мегаполиса становится значительно лучше, — прокомментировал ситуацию лидер общественного движения «Гражданский патруль» в Челябинске Семен Воронин.

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