2018-10-16T13:01:13+03:00
Общество

Решат наверху: строителя аэродрома Челябинского аэропорта определит Кремль

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский
Ольга АНТОНОВА
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Челябинский аэропорт должен стать очень крутым! Фото: Сергей Куклев.Челябинский аэропорт должен стать очень крутым! Фото: Сергей Куклев.
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Челябинск готовится к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.Важно, чтобы аэропорт уровнем инфраструктуры отвечали международным стандартам и требованиям. Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, мы движемся дальше. Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом стало поручение президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ будет назначен единственный исполнитель важной работы, — подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что правительство региона совместно с Министерством природных ресурсов РФ прорабатывает такое же решение по выбору единственного исполнителя рекультивации челябинской свалки. Она закрылась в сентябре нынешнего года.

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