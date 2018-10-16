16 октября новый тренер выведет «Трактор» на матч с «Сибирью»

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-16T14:04:46+03:00

Для Алексея Тертышного это будет первый матч домашней серии в должности наставника клуба КХЛ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для Алексея Тертышного это будет первый матч домашней серии в должности наставника клуба КХЛ

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В конце прошлой недели с поста главного коуча черно-белых «по семейным обстоятельствам» ушел Герман Титов. Руководство клуба таким деликатным образом «обставила» фактическую тренерскую отставку. На должность исполняющего обязанности главного тренера был назначен воспитанник «Трактора», экс-наставник фарм-клуба «Челмет» Алексей Тертышный.

На радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (93,5 FM) мы также обсудили эту тему с хоккейными экспертами. Спецы сошлись во мнении, что Тертышному, как нашему местному воспитаннику, надо дать возможность подольше поработать с командой.

Сегодня, 16 октября такая возможность поработать с командой у Алексея Тертышного появится. «Трактор» во главе с новым, пусть и исполняющим обязанности, тренером сразится на родном льду с новосибирской «Сибирью». Победы и очки нужны обеим командам, поскольку клубы сейчас находятся за чертой восьмерки сильнейших. Начало матча в 19.00.

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