Не потеряйте: радио «Комсомольская правда» в Челябинске на день уходит в интернет
В среду, 17 октября, на челябинском теле-радиоцентре проводятся профилактические работы. В связи с этим вещание радио «Комсомольская правда» будет вестись исключительно в интернете.
Профилактика займет практически целый день: с 9.00 до 19.00 по местному времени. Сразу же после шоу челябинских ведущих Андрея Белоусова и Натальи Седовой, которые выходят в эфир с восьми утра, наше радио перейдет на онлайн вещание.
Услышать голос любимых ведущих и гостей радио «Комсомольская правда» с 9.00 до 19.00 можно будет на сайте kp.ru, а также в мобильных приложениях.
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