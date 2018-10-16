В Челябинской области на газовой заправке загорелся пассажирский «ПАЗик»
Огонь мог перекинуться на емкости с газом
Фото: vk.com "74КУ|Кунашакский район. Автор: Данил Гизатуллин
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ЧП произошло днем 16 октября в южноуральском селе Кунашак. Пассажирский ПАЗ заехал на АГЗС, чтобы заправится пропаном, и неожиданно загорелся. Очевидцы сообщают, что в момент возгорания внутри автобуса находился только водитель. Он успел выбежать. К приезду огнеборцев пламя охватило уже весь салон. В любой момент огонь мог перекинуться на емкости с газом.
— На тушение выехали две автоцистерны. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки.