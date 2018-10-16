2018-10-16T17:27:53+03:00
Общество

На Южном Урале мошенники представляются сотрудниками МЧС

Аферисты предлагают людям пройти пожарную проверку «за взятку»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Несколько случаев, когда мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают деньги, зарегистрировано в Магнитогорске.

Неизвестные звонят представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям. Представляясь сотрудниками Главного управления МЧС они рассказывают о якобы грядущих проверках. После чего предлагают их избежать «за взятку» или вознаграждение товаром.

Полиция призывают южноуральцев быть внимательными.

- Если мы проводим надзорные мероприятия, то заблаговременно уведомляем организацию об этом. Если проводится проверка , юридическим лицам направляется соответствующее распоряжение. В случае иных профилактических мероприятий – высылаем информационное письмо», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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